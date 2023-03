Oud-Kamervoorzitter Herman De Croo stort extra vergoeding die hij kreeg bovenop pensioen - ruim 210.000 euro - terug aan de Kamer

De extra vergoeding die voormalig Kamervoorzitter Herman De Croo (Open VLD) onwettig kreeg bovenop zijn pensioen gaat hij terugstorten op de rekening van de Kamer, zo laat hij per brief weten aan de huidige Kamervoorzitter Eliane Tillieux. De Croo had eerder al laten weten dat hij het extra bedrag zou overmaken aan de Stichting tegen Kanker, maar daar komt hij nu dus op terug. "Indien ik deze vergoeding ten onrechte zou hebben ontvangen, is het voor mij vanzelfsprekend dat deze terugvloeit naar de Kamer."