Huisarts uit Oostende schuldig voor rol bij dood van meisje (8), maar krijgt geen straf

In 2018 is de achtjarige Fiona uit Oostende overleden in het UZ in Gent aan orgaanfalen door een combinatie van een longontsteking en een bacteriële infectie. Het meisje was al meer dan een week serieus ziek en twee dagen ervoor was ze nog bij de huisarts geweest. Die dacht aan griep, net als de arts in het Henri Serruysziekenhuis in Oostende de week ervoor.