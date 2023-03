Internationale gemeenschap zamelt 7 miljard euro in voor Syrië en Turkije

"Samen hebben we de verwachtingen overtroffen, maar er moet nog veel werk worden geleverd", reageert Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. "Wanneer een tragedie toeslaat, dan is er maar één antwoord en dat is solidariteit."

De Europese Commissie heeft volgens Von der Leyen zelf 1 miljard euro opzijgezet voor Turkije en 108 miljoen euro voor Syrië.

De aardbevingen van begin februari hebben het leven gekost aan bijna 57.000 mensen. Miljoenen mensen zijn afhankelijk van humanitaire hulp. "We moeten onze steun handhaven en de overlevenden niet alleen helpen om te overleven, maar ook om hun leven weer op te bouwen," zegt Von der Leyen.

Ruim 6 miljard euro gaat naar Turkije voor het herstel en de wederopbouw van dat land, 950 miljoen is bestemd voor humanitaire hulp aan Syrië. Volgens de Europese Commissie bestaat het geld voor Turkije deels uit schenkingen en leningen. Het is niet duidelijk hoe groot het deel van de lening is.