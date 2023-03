"Ontnuchterende wake-upcall" over toekomst van onze planeet: VN-klimaatpanel brengt nieuw rapport uit

Voor de start van de onderhandelingen, in Interlaken in Zwitserland, had VN-secretaris-generaal António Guterres al een schot voor de boeg gelost: "We naderen het point of no return (het punt waarop we niet meer terug kunnen, red.)", verwees Guterres naar de verdere opwarming met mogelijk onomkeerbare gevolgen voor mens en dier, als we niet snel genoeg ingrijpen. Het is net dat wat beleidsmakers verzuimd hebben de voorbije jaren, ondanks herhaaldelijke eerdere waarschuwingen. Het rapport is daarom alarmerend, maar benadrukt ook de mogelijkheden die we nog altijd hebben om het ergste te voorkomen.