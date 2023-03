Japanse Tuin in Hasselt opent zijn deuren voortaan altijd rond het begin van de lente 

Door het warme weer staan de bomen sneller in bloei en er zijn ook al toekomstplannen om de kersenbomen in de tuin te beschermen. "De gezondheid van de kersenbomen houden we altijd in de gaten. We gaan ook beginnen met een programma waar we kersenbomen af enten, zodat we over 30 jaar een nieuwe generatie bomen hebben", zegt Carl De Coster.