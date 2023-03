Politierechter veroordeelt jonge pizzabakker uit Sint-Niklaas voor tweede keer op één maand tijd

Begin maart moest de jongeman zich voor de rechtbank verantwoorden omdat hij op 20 juli vorig jaar bij een snelheidscontrole 144 kilometer per uur reed op een plaats waar hij maar 90 mocht. Hij kreeg daarvoor een rijverbod en een boete. Vandaag stond de pizzabakker opnieuw voor de politierechter. Nu ging het om feiten die zich acht dagen later, op 28 juli 2022, voordeden. Toen reed de jongeman met een snelheid van 163 kilometer per uur voorbij de flitscamera waar hij 90 kilometer per uur mocht rijden.