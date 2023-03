KASK in Gent opent rouwregister voor Raoul Servais

Animatiefilmmaker Raoul Servais (94) is vrijdag overleden. Hij ijverde voor een opleiding animatiefilm en stampte de eerste in heel Europa uit de grond in het KASK in Gent. De Oostendenaar was internationaal bekend en won in 1979 de Gouden Palm in Cannes voor een van zijn kortfilms.

In 2018 eerde het KASK de filmmaker door een auditorium naar hem te vernoemen. Hij was ook aanwezig op de huldiging. In oktober 2022 was hij nog aanwezig op Film Fest Gent voor de wereldpremière van zijn kortfilm in samenwerking met Rudy Pinceel, Der lange Kerl. De kunstschool wil Raoul Servais nu eren en opent vanaf morgen een rouwregister. Iedereen kan terecht in de Masereelzaal om het rouwregister te tekenen.