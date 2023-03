Kerkhof Kruibeke ligt er troosteloos bij door werken, "woensdag zou alles in orde moeten zijn"

Die werken kunnen niet zonder een hoogtewerker, legt de schepen uit. "Er zijn paletten over de graven gelegd om ze te beschermen." Gemeentepersoneel heeft foto's genomen zodat alles terug kan gezet worden zoals het was. "De foto's op de graven worden teruggezet zoals daarvoor, dat is de bedoeling. Bloempotjes, dat is een delicate kwestie, die kunnen ook zonder de werken stuk zijn gegaan, maar dat bekijken we dan geval per geval." Vandaag worden de laatste bomen uitgedaan. "Morgen en overmorgen wordt alles proper gemaakt en zou het weer in orde moeten zijn."