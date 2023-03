Lange wachtrijen bij zoektocht naar een studentenkot in Leuven

De start van het volgend academiejaar aan de universiteit van Leuven is pas gepland over meer dan zes maanden, maar toch zijn veel studenten nu al zoek naar een kot. Afgelopen weekend werd een openkotdag georganiseerd bij verschillende residenties en dat zorgde voor lange wachtrijen. "We staan hier al sinds 10 uur vanochtend en het gebouw gaat pas open om 4 uur deze namiddag", vertelt een student aan een kot in de Frederik Lintstraat. En dat was niet de enige plek waar het aanschuiven was. Ook in de Parkstraat, de Minderbroederstraat en de Schrijnmakersstraat stonden lange rijen. "Toen ik aan de beurt was, bleef er in de Parkstraat enkel nog een kot aan de straatzijde over, waar wellicht veel lawaaihinder is en dat zie ik niet zitten, vertelt Hanne. "Het is zelfs zo erg dat sommige mensen familieleden inschakelden die zich verspreidden over verschillende koten en dan maak je gewoon geen kans", zegt Femke. "Ik word zo ook minder selectief. De prijs is het enige waar ik naar kijk."