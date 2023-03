Lotte De Vet (27) uit Brasschaat verpulvert wereldrecord marathonlopen met rolstoel

3 uur en 54 minuten. Dat was de tijd die Lotte moest kloppen om weredrecordhouder te worden. En ze ging bijna een half uur onder die tijd. "Ik ben redelijk diep moeten gaan. Maar toen de wedstrijd halfweg was, voelde ik dat het ging lukken." Een gewone marathon lopen is al een prestatie, maar De Vet duwde haar vriendin ook voort in een rolstoel. Dat was goed voor 60 kilogram extra die ze moest voortduwen.

"We hadden gelukkig wel een speciale looprolstoel. Die konden we lenen van iemand uit Nederland. Dat maakte het uiteraard wel makkelijker dan met een gewone rolstoel." De Vet kon niet al te lang uitblazen na haar prestatie: ze is voltijds leerkracht in het buitengewoon onderwijs en stond vandaag al terug voor de klas. "De benen en de armen zijn nog een beetje moe, maar ik ben blij om terug in België te zijn."