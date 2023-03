Twee mannen slaan en schoppen lid van jeugdbeweging in het centrum van Leuven om wat voedingswaren 

In Leuven werd een jongeman het slachtoffer van een diefstal met geweld. De feiten speelden zich zaterdagnamiddag af in de Diestsestraat. De jongeman was voedingswaren aan het verkopen voor een jeugdbeweging. Hij werd benaderd door twee mannen van Marokkaanse afkomst. Het slachtoffer kreeg een vuistslag in het gezicht en werd geschopt op zijn lichaam. Nadien gingen de verdachten aan de haal met enkele voedingswaren.

De politie vond de twee verdachten dronken op een bankje. Eén van hen had geen wettige verblijfplaats in ons land. In hun rugzak vond de politie de gestolen waren terug. Het parket van Leuven gaat de twee dagvaarden volgens de snelrechtprocedure. Ze moeten zich in april verantwoorden voor de correctionele rechtbank voor diefstal met geweld en één van hen ook voor illegaal verblijf.