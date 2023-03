Man op heterdaad betrapt tijdens verkoop nephorloges in Merksem

In Merksem heeft de politie een man betrapt die namaakhorloges aan het verkopen was. Dat gebeurde afgelopen weekend op de parking van het winkelcentrum Winkelstap. De man sprak vanuit zijn auto voorbijgangers aan om een horloge te kopen, voor 30 tot 50 euro, terwijl de werkelijke prijs 10 keer hoger ligt. In totaal nam de politie 23 nephorloges in beslag.