Man vraagt aan politierechter in Sint-Niklaas hogere boete in ruil voor kwijtschelden rijverbod

De politierechter in Sint-Niklaas veroordeelde vandaag een man tot 1.200 euro boete en een bijkomend rijverbod van één maand. De man had van de politie al een rijverbod van 15 dagen gekregen op het moment dat die hem aan 200 kilometer per uur tegenhield op de E34 in Stekene. Vandaag moest hij voor de politierechter verschijnen en vroeg een hogere boete in plaats van een extra maand rijverbod. De rechter ging er niet op in.