Extra veiligheidsmaatregelen in Mechels gerechtsgebouw door recente incidenten van agressie en diefstal

Volgens Byl zijn er voorlopig te weinig middelen om de twee ingangen voldoende te kunnen beveiligen. "We hebben alternatieven voorgesteld, zoals een verhoogd toezicht, meer veiligheidspersoneel of een scanstraat, maar dat bleek op korte termijn allemaal niet mogelijk. Ook een aangepast onthaal hebben we in een latere fase gevraagd, maar dat ging ook niet. Momenteel is dit dus de enige passende reactie."

De maatregel zal blijven gelden tot er wel geld genoeg is om beide ingangen grondig te beveiligen. "We betreuren dat natuurlijk, want we weten dat het ook een effect heeft op de toegang van het gebouw voor mensen of toeristen die het willen bezoeken voor andere redenen dan een rechtbankbezoek. Maar de veiligheid van ons personeel staat voorop", besluit Byl.