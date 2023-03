Mobiliteitsplan in Wemmel goedgekeurd: beveiligde fietsenstalling, bijna overal zone 30 en systeem van deelauto’s en -fietsen

In 2020 werden een heleboel straten zone 30 in Wemmel, maar dat zullen er nu nog veel meer worden. Dankzij het mobiliteitsplan wordt heel de gemeente zone 30 met uitzondering van twee grote verkeersassen. In woonerven geldt er een snelheid van 20 km/u. Deze aanpassing is niet definitief maar zal worden geëvalueerd. Er zullen dan ook verschillende snelheidscontroles uitgeoefend worden.