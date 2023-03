Grote muurschildering zet tiende verjaardag van dierenartsenpraktijk in Scherpenheuvel-Zichem in de kijker

"We waren er vrij snel uit dat het een kat en een hond zouden worden", vertelt TUZQ, de artiestennaam van Lars Van Cauwenbergh. "Ik heb dan enkele ontwerpen gemaakt, waarvan er één gekozen is. De muurschildering is 14 vierkante meter groot. Ik mocht vrij kiezen welke rassen en kleuren ik zou gebruiken."

TUZQ heeft een voorliefde voor dieren. "Dieren schilder ik erg graag. Ik kan me uitleven in de vele kleuren die ze hebben. De vos in Zichem was mijn eerste muurschildering, dat blijft ook mijn lievelingsdier. Hier speel ik een thuiswedstrijd. Het is een druk kruispunt en heel veel mensen stoppen om een foto te maken, of ze toeteren als ze me bezig zien. Da's wel plezant."