"Mysterieuze lichtstrepen" aan de hemel: een mooi plaatje, maar ook een probleem

McDowell weet zelfs over welk stuk ruimte-afval het gaat: een Japans communicatiesysteem dat vroeger deel was van het Internationaal Ruimtestation (ISS). Het systeem stuurde signalen naar een satelliet en vervolgens naar de aarde. In 2017 werd die satelliet buiten werking gesteld, het communicatiesysteem had geen nut meer. In 2020 koppelde het ISS het systeem los omdat het kostbare plaats innam. En het zou toch volledig opbranden eens het terug in de atmosfeer zou belanden.

Sindsdien zweeft het systeem, 310 kilogram zwaar, als afval door de ruimte. Zijn baan werd de voorbije drie jaar steeds kleiner, tot het systeem laag genoeg kwam om uiteindelijk in kleinere stukken te breken en op te branden. En dat is wat veel mensen vrijdag volgens McDowell zagen.

McDowell schat dat het object op een hoogte van ongeveer 60 kilometer vloog, aan een duizelingwekkende snelheid van ruim 27.300 kilometer per uur. "Wat je ziet zijn eigenlijk heel kleine objectjes die zich zeer snel bewegen en zeer veel energie vrijgeven, heel hoog in de lucht", zegt hij in de krant The New York Times.