Nachtwinkel gesloten en drugsbezitters geverbaliseerd tijdens tweede carnavalsnacht in Halle

In Halle is de tweede carnavalsnacht een stuk rustiger verlopen voor de hulpdiensten tegenover de eerste nacht. De politiezone Zennevallei moest enkel tussenkomen voor kleine schermutselingen. Er werden zeven processen-verbaal opgesteld voor drugsbezit. Eén nachtwinkel moest de deuren sluiten omdat die buiten de toegelaten uren open was. De uitbater verkocht ook sterke drank, wat verboden is op de carnavalslocatie. Voorts werden ook vier personen bestuurlijk aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. In de hulppost van het veiligheidsdorp moesten 46 mensen verzorgd worden. 21 anderen werden naar het ziekenhuis gebracht. Halle carnaval eindigt dinsdagmorgen.