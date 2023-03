Muur ingestort in Lier: één zwaar- en twee lichtgewonden

In de Blokstraat in Lier is een muur naar beneden gekomen en op drie mannen gevallen. De lokale politie bevestigt dat een van hen daarbij zwaargewond is geraakt. Hij brak zijn enkel en moest door de brandweer met een brancard langs de trap naar beneden gehaald worden. De twee andere mannen kwamen er met lichte verwondingen vanaf. Het drietal werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht.