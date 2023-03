Ooit het luxejacht van Saddam Hoessein, nu een picknickplaats voor vissers

Desondanks ging Saddam Hoessein nooit aan boord van zijn superjacht. Hij hield de Al Mansoer aangemeerd in de militaire haven van Umm Qasr, in het zuiden van Irak, uit veiligheid. Toen de VS in maart 2003 Irak binnenviel, gaf Saddam Hoessein de opdracht het schip te verplaatsen naar de stad Basra.



Maar de Verenigde Staten zagen in de Al Mansoer een makkelijk en vooral symbolisch doelwit. Twee gevechtsvliegtuigen namen het jacht onder vuur in de rivier Sjatt Al Arab bij Basra. Het schip raakte zwaar beschadigd.