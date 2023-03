Opnieuw wit schuim op de Vogelzangvijver in Melsbroek

Er ligt een wit schuim op de Vogelzangvijver in Melsbroek en ook op de beek die door het bos loopt. Ongeruste wandelaars hebben dit gemeld bij Natuurpunt en laten ook weten dat ze een chemische geur waarnemen. Het is voorlopig niet duidelijk van waar het schuim komt.

Het is niet de eerste keer dat er een vervuiling in de Vogelzangvijver in Melsbroek wordt vastgesteld. De voorbije jaren werd meermaals alarm geslagen omwille van vreemd gekleurd schuim en een verdachte chemische geur. Toen was het product om de start- en landingsbanen van de luchthaven te ontijzen de boosdoener.