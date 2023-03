Pizzeria op het Antwerpse Kiel moet tijdelijk sluiten na aanslag met vuurwerkbom

Volgens de burgemeester is de dreiging niet alleen gevaarlijk voor de betrokkenen, maar ook voor de buurtbewoners en toevallige voorbijgangers. De Abdijstraat is een van de drukste winkelstraten van het Kiel met heel veel passage. Daarom is er besloten om de zaak voor een maand te sluiten. Nadien zal de politie de dreiging opnieuw evalueren.