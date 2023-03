Klachten over grensoverschrijdend gedrag bij 5 West-Vlaamse bedrijven, na mediaheisa rond klachten bij Plopsa 

De vijf klachten worden momenteel door het arbeidsauditoraat onderzocht. "Het is niet eenvoudig om de waarheid te achterhalen. We onderzoeken nu hoe de situatie achter de klachten is. Dat doen we door huidige en ex-werknemers te ondervragen. We zoeken bewijsmateriaal dat zowel in het voor- als nadeel van de werkgever gebruikt kan worden."

"De waarheid vinden is altijd een grijze zone. Wat iemand als grap bedoelt, kan bij iemand anders overkomen als pestgedrag. We proberen daarom objectief te werk te gaan en zoveel mogelijk mensen te ondervragen." De arbeidsauditeur hoopt binnen het half jaar resultaat te hebben. Als een werkgever schuldig is, kan die een celstraf tot drie jaar en een geldboete van 48.000 euro krijgen.