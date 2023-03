Pijnlijk rapport voor politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen: "Pesterijen en verbaal geweld door leidinggevenden"

De politiezone wordt al jaren geleid door korpschef Wim D’haese. Hij vindt het moeilijk om nu al inhoudelijk te reageren op de resultaten van de enquête. "Ik kan mij hier moeilijk tegen verdedigen, want ik heb nog geen kwalitatieve gegevens gekregen. Het rapport is nog niet besproken. Dat zou normaal gezien onlangs op het vakbondsoverleg gebeuren, maar de persoon die dat toen ging doen was er niet bij. Daarom hebben we het overleg opgeschoven naar eind deze maand", aldus de korpschef. Het rapport werd intussen vroegtijdig gelekt.