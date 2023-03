Genk geeft positief advies over 3 moskeeën: "Onbegrijpelijk" voor oppositiepartij N-VA

Schepen van Samenleven Anniek Nagels (CD&V) in Genk verdedigt de positieve adviezen voor de moskeeën. "Op basis van alle verzamelde informatie is onze eindbeoordeling positief. We werken al van in 1992 goed samen met deze moskee en zitten geregeld rond de tafel met de drie organisaties en werken constructief samen. We zien een erg positieve houding ten opzichte van het samenleven in Genk. Een erkenningsaanvraag is goed, zodat de vereniging zich zal moeten houden aan het strenge decreet en transparant moet zijn over de werking."