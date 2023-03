Roepende vrouw verstoort bezoek van Poetin aan Marioepol: "Dit is niet waar, dit is een show"

De beelden die het Kremlin verspreidde, toonden een zogenaamde spontane ontmoeting van Poetin met mensen die de bewoners zouden moeten zijn van de na de verwoesting nieuw gebouwde woonwijk Nevsky, in een buitenwijk van Marioepol. De voor Poetin verzamelde burgers bedanken de president voor de wederopbouw. "Het bevalt enorm goed, het is modern, warm en gezellig", antwoorden ze op de vraag van Poetin of hun nieuwe woning hen bevalt.

Op dat moment roept de vrouw in de achtergrond dat het allemaal opgezet spel is. De vrouw zelf is niet zichtbaar in de videoclip. Na het geroep is wel te zien dat mensen rondom Poetin zich omdraaien en beginnen te gesticuleren.

Een dergelijke uiting van protest is heel uitzonderlijk, want Poetins publieke optredens worden altijd tot in de puntjes geënsceneerd. Het protest van de vrouw staat in schril contrast met het warme onthaal door de bewoners van het nieuwe appartementsgebouw.