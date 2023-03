Provincie Vlaams-Brabant zet bloesems twee maanden in de kijker

De provincie Vlaams-Brabant heeft haar campagne "B(l)oeiend Hageland gelanceerd. "Binnenkort staan de fruitboomgaarden in bloei en wordt het Hageland gehuld in een sfeer van appel-, peren- en andere bloesems", zegt gedeputeerde Gunther Coppens (N-VA). Toerisme Vlaams-Brabant wil de bloesems in de kijker zetten door middel van verschillende activiteiten. Ze doet dat samen met 14 gemeenten. Dat zijn Aarschot, Zoutleeuw, Glabbeek, Hoegaarden, Kortenaken, Landen, Tienen, Tielt-Winge, Bekkevoort, Geetbets, Lubbeek, Rotselaar, Linter en Boutersem. Zeven fietsroutes brengen de deelnemers langs attracties en bloesemlandschappen. En tot slot werden er ook nog veertien lentewandelingen uitgestippeld.