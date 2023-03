Raoul Servais overleden, internationaal gelauwerde pionier van de Belgische animatiefilm

Hij werd “de tovenaar van Oostende” genoemd, Raoul Servais, tegelijk tekenaar, ontwerper en filmregisseur. Servais was de pionier van de artistieke animatiefilm in ons land en werd internationaal gelauwerd met meer dan 60 onderscheidingen, waaronder ook een Gouden Palm in Cannes. Hij stond ook aan de wieg van de opleiding animatiefilm aan het KASK in Gent, de eerste in heel Europa.