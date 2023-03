Rijdende auto krijgt steen door ruit van arbeiders met bosmaaier op rotonde in Kortrijk

"Ik dacht eerst dat het een kogel was of dat er iemand tegen mij gebotst was, want het gaf een serieuze knal", reageert Jo. "Ik keek achter mij en zag veel glas op de achterbank. Ik heb veel geluk gehad, want ik ben groot en mijn zetel staat dicht tegen die achterste zijruit. Mocht er ook iemand op de achterbank gezeten hebben, dan zou het veel slechter afgelopen zijn."

"Ik ben veel onderweg en dan weet je wel dat zoiets kan gebeuren. De arbeiders hebben ook meteen de papieren voor de verzekering ingevuld. Dat gaf allemaal geen problemen. Ik ben zeker niet kwaad. Het enige wat ik moet doen, is nu die ruit herstellen."