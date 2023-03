Laatste, emotionele dag van proces-Sanda Dia is achter de rug, maar familie blijft met grote vragen zitten

Op het proces kreeg hij vanochtend ook als eerste het woord en zijn getuigenis kwam hard binnen bij iedereen in de zaal. "Ik heb hier gehoord dat Sanda 'jullie vriend' was. Iedereen weet dat dat niet waar is. Ik zal zeggen waarom: een vriend laat je niet in de steek. Het probleem is niet begonnen in Vorselaar, maar in Leuven. Als hij jullie vriend was, had je hem daar al laten stoppen met de doop."