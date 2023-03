Selena Gomez bedankt haar pas behaalde 400 miljoen volgers op Instagram: waarom stijgt haar populariteit opeens? 

Selena Gomez brak door als actrice bij de Disneyreeks 'Wizards of waverly place' en maakte daarna ook werk van een succesvolle muziekcarrière. Ze scoorde in Vlaanderen onder andere grote hits met "Naturally", "Love you like a love song", "Wolves" en "It ain't me".

In 2014 raakte bekend dat ze aan de auto-immuun ziekte lupus leed, waardoor Gomez een tijd lang in zowel een fysieke als mentale impasse terechtkwam. Ze kreeg een niertransplantatie in 2017. In de Apple TV-documentaire "My mind & Me" werden haar lotgevallen gedocumenteerd.