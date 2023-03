BEKIJK - Musical "Red Star Line" gaat in wereldpremière in Puurs: "Spectaculair, ontroerend en werelds"

"We hebben er heel lang aan gewerkt, zo'n zeven weken en een half, en dat was eigenlijk nog te kort. Er zijn mensen die tot 's nachts hebben getimmerd, letterlijk en figuurlijk", lacht Jelle Cleymans. "Het is nu echt een ontlading. Toch heb ik één technisch foutje gezien, maar dat maakt niet uit. Toen we bij "40-45" stilvielen, waren we in het begin altijd heel beschaamd, maar nu weet je dat het publiek zich ervan bewust is dat dit een huzarenstuk is. Dat is de charme van theater."