Busvervoer in de Kempen verstoord na spontane staking bij onderaannemer in Geel  

Overleg tussen het bedrijf en de vakbonden verliep vandaag moeilijk. "We hebben gevraagd om de ontslagen collega terug in dienst te nemen. Dat wil de werkgever niet. Er is verder onderhandeld over hoe het ontslag zal afgehandeld worden. Maar er zijn ook andere agendapunten. Mechanische gebreken worden niet behoorlijk opgevolgd, wat het onveiliger maakt voor zowel onze chauffeurs als onze passagiers. Ook de manier waarop binnen het bedrijf wel of niet gereageerd wordt op meldingen over die gebreken laat te wensen over."