Studio 100 schuift CEO van pretparkengroep Plopsa Steve Van den Kerkhof opzij

Midden februari doken tientallen getuigenissen op van ex-personeelsleden van Plopsa over wangedrag in het bedrijf. Ze spraken in de krant De Tijd over een "pest- en brulcultuur". Daarbij viel de naam van de CEO van Plopsa, Steve Van den Kerkhof, als verantwoordelijke. Studio 100 startte daarop een onafhankelijk onderzoek.



"Wij hebben ernstige meldingen ontvangen omtrent de werkomgeving bij onze pretparkdivisie Plopsa. We nemen deze meldingen zeer serieus en hebben daarom een grondig en onafhankelijk onderzoek ingesteld", aldus Studio 100. Het onderzoek wordt geleid door de bekende advocate Christine Mussche.

Het rapport van Mussche zou vorige week op het bureau van de topmannen van Studio 100, Gert Verhulst en Hans Bourlon, zijn beland. Er zou beslist zijn dat Steve Van den Kerkhof moet vertrekken als CEO van pretparkengroep Plopsa.