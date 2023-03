"Tuubje" leert leerlingen buitengewoon onderwijs in Eerstelijnszone Voorkempen over mondgezondheid: "Slechte mondhygiëne gelinkt aan 57 ziekten" 

Uiteindelijk kon de Eerstelijnszone met bijkomende sponsoring 50 van die koffers voorzien. Volgens Van Camp zijn ze op maat gemaakt voor elke leerling. "Leerkrachten kunnen ermee aan de slag naargelang het niveau van hun leerlingen. Zo zit er een mond in waar ze schuim op kunnen spuiten en dat kunnen wegpoetsen. Verder voorzien we verschillende gezelschapsspelletjes zoals Memory. Aan de hand van vertelplaten kan je leerlingen dan weer een verhaal vertellen over tandenpoetsen en wat voor feest het is als dat goed gebeurt. Voorlopig geven we voorrang aan scholen uit het buitengewoon onderwijs en hebben we een tiental aanvragen."