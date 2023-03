Niel zet tijdcapsule in om voorbijgangers te vertellen over rijke geschiedenis van wijk Hellegat

In Niel is een van de 12 tijdcapsules onthuld die voortaan langs dijken in de Scheldevallei staan. De infoborden vertellen het verhaal van een plek met een rijke geschiedenis. Ze staan telkens opgesteld bij een rustpunt langs de Schelde of een bijrivier, zoals de Rupel. "Hier is dat het Hellegat", vertelt burgemeester Tom Devries (Open Vld) trots. "Hier lag vroeger een veerpont dat van Hellegat naar Ruisbroek voer. Later was deze plek van militair belang omdat ze op de route tussen Gent en Antwerpen lag. Aan de tuinmuur van Hof Moriau zie je de geveltjes van de huizen aan het pont nog."