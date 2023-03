150 paardenkastanjes in Tongeren krijgen gele boomlijmband, om paardenkastanjemineermot te bestrijden

De paardenkastanjemineermot is begin jaren '80 via Macedonië aan een opmars in Europa begonnen. De mot werd voor het eerst in 1999 in België waargenomen, maar intussen zit ze al in zowat alle paardenkastanjes in ons land. De paardenkastanjemineermot tast de bladeren aan, en verzwakt de bomen.

"Vooral onze jonge paardenkastanjebomen in het Pliniuspark hebben er last van, vertelt groendeskundige Wim Cornelis van de stad Tongeren. En met zo'n boomlijmband rond de stam kunnen we de motten met zo'n 70 tot 80 procent terugdringen."