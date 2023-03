TVH in Waregem slachtoffer van cyberaanval

Het bedrijf TVH, langs de E17 in Waregem, werd vannacht het slachtoffer van een cyberaanval. Omdat de website getroffen is, kunnen er op dit moment geen bestellingen geplaatst worden. Daarnaast liggen ook delen van de interne systemen plat. "Sommige zaken werken, andere niet. Ook niet iedereen ondervindt dezelfde problemen", zegt communicatieverantwoordelijke Isabelle Van De Voorde.

Welke gevolgen de cyberaanval heeft voor het bedrijf wordt onderzocht door een externe gespecialiseerde firma. "We kunnen de omvang nog niet in kaart brengen en we weten niet hoe lang deze situatie zal aanhouden. In de eerste plaats brengen we nu alle werknemers op de hoogte via telefoon, want ook het mailverkeer is getroffen", vult Van De Voorde aan. Op dit moment is het nog niet duidelijk of de gegevens van klanten of leveranciers in gevaar zijn.