Twintiger met 4 zakken drugs op parking Decathlon in Turnhout krijgt werkstraf

Vorig jaar kon de politie de Nederlandse man betrappen op de parking van Decathlon in Turnhout met vier zakken cannabis in zijn auto. Op iedere zak stond de naam van een gemeente. De twintiger verklaarde dat hij als tussenpersoon de drugs moest afleveren. De parking van Decathlon in Turnhout staat buiten de openingsuren bekend bij de politie als overlastplaats.