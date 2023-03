Veel kritiek op motorcrossevenement in Ninove: "Gaat om landbouwgebied, geen natuurgebied"

De burgemeester is dan ook niet van plan om het evenement nu nog te annuleren. "We hebben die beslissing twee weken geleden genomen met het schepencollege. We hebben dat uitvoerig besproken. De milieuaspecten waren voor ons zeer belangrijk en als je gunstig advies krijgt van je eigen Milieudienst, ben ik van oordeel dat je het kan laten doorgaan. Motorcrossers vinden tegenwoordig al heel moeilijk een plek waar ze hun sport kunnen beoefenen. Voor een oefenparcours moeten ze al helemaal naar de andere kant van het land of naar Nederland. Het gaat hier ook om een eenmalig evenement en dat zal achteraf grondig geëvalueerd worden."

Tenzij vandaag nog blijkt dat de toestand van het parcours onvoldoende is, gaat het evenement dus gewoon door. "Deze namiddag hebben we nog een schepencollege, waar het opnieuw op de agenda staat, omdat we nog advies verwachten van de politie en brandweer op basis van de toestand van de terreinen. Maar de kans is zeer klein dat we dit evenement nog annuleren."