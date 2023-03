Verlichte rotonde en mobiele flitser langs N58 in Rekkem na nieuwe ongevallen

"In het verleden hebben we ook al van de twee rijstroken in elke rijrichting maar één rijstrook gemaakt. De overbodige rijstrook is nu gearceerd, maar die gaan we nog voor 2024 helemaal opbreken zodat het fysiek onmogelijk wordt om erop te rijden. Tot het zo ver is, gaan we een mobiele flitser plaatsen. Daarvan gaan we eerst het effect bestuderen, om later misschien een permanente paal te plaatsen."