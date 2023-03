Nicole is zeker dat dierenarts derdegraads brandwonden veroorzaakte bij haar kat: "Maar bewijs dat maar eens aan verzekering"

De verantwoordelijke aanduiden in een verzekeringskwestie is vaak niet evident. Ook bij Nicole van Laer uit Merksem en haar verbrande naaktkat. “Mijn kat liep brandwonden op onder de warmtelamp bij de dierenarts na een ingreep”, vertelt ze bij "De inspecteur” van Radio2. Barbara van Speybroeck van Assuralia, de koepel van verzekeraars, benadrukt dat het in zo een gevallen belangrijk is dat je "het vermoeden van verantwoordelijkheid" ook hard kan maken en daar knelt net het schoentje.