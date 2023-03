Vlamingen bleven afgelopen winter fors energie besparen, ondanks dalende gasprijs

De cijfers geven dus aan dat mensen zich blijven inspannen om minder gas te gebruiken, ook al is de prijs intussen flink gedaald. "Dat het verbruik van gas opnieuw daalt tegenover vorig jaar is opmerkelijk", zegt Björn Verdoodt van Fluvius. "Want ook een jaar geleden werd er al flink bespaard. Maar waarom het verbruik, ondanks de dalende prijzen blijft verminderen, is moeilijk heel precies vast te stellen. De data die we hebben, zijn volledig geanonimiseerd en we kunnen ook niet in de hoofden van mensen kijken. Maar ik kan me voorstellen, dat door wat er vorig jaar gebeurd is, mensen hun gedrag zijn gaan aanpassen en dat ze dat zijn blijven volhouden."