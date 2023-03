Doorsnee voltijds werkende Vlaming verdient 3.300 euro bruto per maand

Vooral wie in Vlaams-Brabant aan de slag is, krijgt tegenwoordig bruto wat meer. Met een mediaan brutosalaris van 3.451 euro verdienen zij op de korrel genomen het meest in Vlaanderen. Wie onder een arbeidersstatuut werkt, is dan weer beter af in Limburg. Daar verdient een arbeider door de band genomen 3.013 euro per maand.

Maar het loont nog meer om in Brussel te werken, zo leren de cijfers van SD Worx. In het hoofdstedelijk gewest bedraagt het mediaan bruto maandinkomen 3.650 euro. Dat is nergens in België zo hoog.