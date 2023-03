Voorlopig dan toch geen nieuwe zoekactie naar lichaam van verdwenen zuster Gabrielle uit Dendermonde

Zuster Gabrielle, die geboren werd als Germaine Robberechts, verdween in maart 1982 uit het klooster van Dendermonde, en is nog altijd spoorloos. Volgens de geruchten zou ze gedood zijn door de priester-directeur van het klooster, omdat ze op de hoogte was van zijn dubbelleven, met veel seks, drank en gesjoemel. Drie weken geleden vertelde VRT NWS het hele verhaal in de podcast "Waar is zuster Gabrielle?", die sindsdien in Vlaanderen en Nederland enorm veel beluisterd is.