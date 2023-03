Organisator Halle carnaval bezorgd over toekomst van carnavalsfoor na heraanleg Possozplein: “Zonder foor geen carnaval”

Jos Appelmans van Halattraction, de organisator van Halle carnaval, heeft zijn bezorgdheid geuit over de heraanleg van het Possozplein en De Bres in het centrum van Halle. Appelmans stopt na 23 jaar als voorzitter en gaf afgelopen weekend een afscheidsspeech tijdens het carnavalsfeest. Daarin richtte hij zich rechtstreeks tot het stadsbestuur. “Dit is de laatste speech die ik als voorzitter ga doen, maar met de toekomst ben ik wel nog bezig. Ik maak me dan ook zorgen over de plannen van het stadsbestuur. Want zonder foor is er geen carnaval en zonder carnaval is er geen foor.”