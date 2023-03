Vrachtwagen met badkamermeubels en vaten olie belandt in gracht tussen Pervijze en Ramskapelle

Voor de takeling was zwaar materiaal nodig en dus moest de weg volledig afgesloten worden. Dat bleef enkele uren zo omdat de lading eerst moest overgeladen worden. In het laadruim zaten voorin dertig vaten olie van telkens 250 liter en achterin zaten grote pakketten met badkamermeubels. Een deel van de lading is verschoven, maar wellicht zijn de meeste meubels intact gebleven.

"De meubels zelf vielen nog mee qua gewicht", klinkt het bij de takeldienst. "In totaal zal dat niet meer geweest zijn dan enkele ton. Samen met de vaten is dat goed voor 7,5 ton. We hebben alles overgeladen in een lege vrachtwagen en pas daarna konden we de vrachtwagen uit de gracht takelen. Die woog leeg ook zo'n acht ton."