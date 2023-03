Niet langer 1 + 1 gratis-acties voor verse voeding? CD&V wil het afdwingen via wetsvoorstel

"Ik begrijp dat dergelijke promoties op het eerste gezicht goed zijn voor de consument. Maar er is een enorme concurrentie bezig in de verkoopsector. Enkel grote ketens kunnen dit volhouden, maar de bakker om de hoek of de speciaalzaak in het stadscentrum of kleinere supermarkten kunnen dit niet meer en dreigen te verdwijnen. Het gevolg is dat er op lange termijn minder concurrentie en minder keuze is voor de consument."