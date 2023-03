Woonzorgcentrum De Kleine Kasteeltjes in Tongeren staat niet meer onder verhoogd toezicht

“Enkele jaren geleden zaten we nog niet in het bestuur, maar uit inspectieverslagen bleek dat de werking en de infrastructuur absoluut niet meer conform waren met de regelgeving”, zegt algemeen directeur Pieter Van Hoof. “En als je dat niet in orde brengt, en van het Agentschap Zorg en Gezondheid krijg je altijd die kans, dan word je onder verhoogd toezicht geplaatst. Deze instelling is onder verhoogd toezicht geplaatst ergens midden 2021. We zijn in het bestuur gekomen op 4 maart 2022. Ondertussen hebben we heel hard gewerkt. Vandaag zijn we van dat verhoogd toezicht verlost en zijn de problemen van de baan.”

En er waren heel wat problemen die aangepakt moest worden: “Zo was er onder meer te weinig personeel, waren er problemen met voeding, was de brandveiligheid niet in orde en moest het drinkwater behandeld worden om geen infecties te krijgen”, gaat Van Hoof verder. “Om dan nog maar te zwijgen van de financiële problemen.”