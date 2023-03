Belgen zijn zeventiende op wereldwijde geluksindex, Finland voert de lijst weer aan

Ook al gaat het cliché dat wij Belgen mopperaars zijn, als het op geluk aankomt blijken we wereldwijd toch niet slecht te scoren. In het nieuwe World Hapiness Report dat vandaag verscheen, bekleedt België een zeventiende plek. We komen daarmee net achter buurland Duitsland en gaan Tsjechië een plaats voor. We doen het ook twee plaatsen beter dan vorig jaar, toen we op de negentiende plek strandden.